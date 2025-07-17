«Сибирь» подписала бывшего вратаря «Тампы» Доминге. Контракт с 33-летним канадским голкипером – на год

Луи Доминге перешел в «Сибирь».

Новосибирский клуб подтвердил подписание контракта с 33-летним канадским голкипером.

Соглашение рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне вратарь выступал в системе «Рейнджерс ».

Он провел одну игру в регулярном чемпионате НХЛ, а также сыграл 28 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Хартфорд », пропуская в среднем 3,32 шайбы и отражая 89,6% бросков.

Луи Доминге также выступал за «Аризону», «Тампу », «Нью-Джерси», «Ванкувер», «Калгари» и «Питтсбург». В общей сложности на его счету 144 матча в регулярных чемпионатах НХЛ .