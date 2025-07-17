«Сибирь» подписала бывшего вратаря «Тампы» Доминге. Контракт с 33-летним канадским голкипером – на год
Луи Доминге перешел в «Сибирь».
Новосибирский клуб подтвердил подписание контракта с 33-летним канадским голкипером.
Соглашение рассчитано на один сезон.
В прошлом сезоне вратарь выступал в системе «Рейнджерс».
Он провел одну игру в регулярном чемпионате НХЛ, а также сыграл 28 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Хартфорд», пропуская в среднем 3,32 шайбы и отражая 89,6% бросков.
Луи Доминге также выступал за «Аризону», «Тампу», «Нью-Джерси», «Ванкувер», «Калгари» и «Питтсбург». В общей сложности на его счету 144 матча в регулярных чемпионатах НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Сибири»
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