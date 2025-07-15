«Сан-Хосе» продлил Джека Томпсона на год, контракт двусторонний. Экс-защитник системы «Тампы» набрал 4+6 в 31 матче в НХЛ в прошлом сезоне

«Сан-Хосе» продлил Джека Томпсона на год, контракт двусторонний.

Зарплата 23-летнего канадца в НХЛ составит 800 тысяч долларов, в АХЛ – 115 тысяч. Гарантированный минимум за сезон – 125 тысяч.

В минувшем сезоне Томпсон провел 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ за «Шаркс» и набрал 10 (4+6) очков при полезности «минус 9», 10 минутах штрафа и среднем времени на льду 15:46.

Также в его активе 27 матчей в АХЛ за «Барракуду » и 14 (3+11) баллов.

Джек был выбран «Тампой » на драфте НХЛ-2020 под общим 93-м номером и провел дебютный матч в НХЛ в составе «Лайтнинг».

В «Шаркс» он был обменян перед дедлайном в сезоне-2023/24 в рамках сделки с участием форварда Энтони Дюклера.