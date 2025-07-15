«Сан-Хосе» продлил Джека Томпсона на год, контракт двусторонний. Экс-защитник системы «Тампы» набрал 4+6 в 31 матче в НХЛ в прошлом сезоне
«Сан-Хосе» продлил Джека Томпсона на год, контракт двусторонний.
Зарплата 23-летнего канадца в НХЛ составит 800 тысяч долларов, в АХЛ – 115 тысяч. Гарантированный минимум за сезон – 125 тысяч.
В минувшем сезоне Томпсон провел 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ за «Шаркс» и набрал 10 (4+6) очков при полезности «минус 9», 10 минутах штрафа и среднем времени на льду 15:46.
Также в его активе 27 матчей в АХЛ за «Барракуду» и 14 (3+11) баллов.
Джек был выбран «Тампой» на драфте НХЛ-2020 под общим 93-м номером и провел дебютный матч в НХЛ в составе «Лайтнинг».
В «Шаркс» он был обменян перед дедлайном в сезоне-2023/24 в рамках сделки с участием форварда Энтони Дюклера.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Сан-Хосе»
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