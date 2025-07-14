«Флорида» и «Чикаго» сыграют в первом матче сезона НХЛ-2025/26. «Пантерс» поднимут чемпионский баннер под своды арены
«Флорида» сыграет с «Чикаго» в первом матче сезона-2025/26.
Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября. В стартовом матче обладатель Кубка Стэнли последних двух лет «Флорида» примет «Чикаго». Перед стартовым вбрасыванием «Пантерс» поднимут чемпионский баннер под своды арены.
8 октября состоятся еще 2 матча: «Рейнджерс» дома сыграют с «Питтсбургом», «Лос‑Анджелес» на своем льду встретится с «Колорадо».
НХЛ опубликует полное расписание регулярного сезона-2025/26 16 июля.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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