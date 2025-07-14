«Флорида» и «Чикаго» сыграют в первом матче сезона НХЛ-2025/26. «Пантерс» поднимут чемпионский баннер под своды арены

«Флорида» сыграет с «Чикаго» в первом матче сезона-2025/26.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября. В стартовом матче обладатель Кубка Стэнли последних двух лет «Флорида » примет «Чикаго ». Перед стартовым вбрасыванием «Пантерс» поднимут чемпионский баннер под своды арены.

8 октября состоятся еще 2 матча: «Рейнджерс » дома сыграют с «Питтсбургом », «Лос‑Анджелес» на своем льду встретится с «Колорадо».

НХЛ опубликует полное расписание регулярного сезона-2025/26 16 июля.