Чебатков подарил Павлу Воле и Илье Соболеву свитеры «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Комик, участвовавший в Матче звезд КХЛ, родом из этого города
Комик Евгений Чебатков подарил Павлу Воле свитер «Торпедо» из Усть-Каменогорска.
Это произошло в очередном выпуске «Шоу Воли». Ранее Чебатков, родившийся в Усть-Каменогорске, принял участие в Матче звезд КХЛ в качестве помощника Виктора Козлова.
«Уважаемая команда Усть-Каменогорска, у вас теперь есть два новых игрока. Для битья», – пошутил Павел Воля, получив подарок.
«Торпедо» заняло второе место в регулярке открытого чемпионата Казахстана и сыграет в плей-офф.
Скрин из видео «Шоу Воли»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: канал «Шоу Воли» на Рутубе
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