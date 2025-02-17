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  • Чебатков подарил Павлу Воле и Илье Соболеву свитеры «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Комик, участвовавший в Матче звезд КХЛ, родом из этого города
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Чебатков подарил Павлу Воле и Илье Соболеву свитеры «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Комик, участвовавший в Матче звезд КХЛ, родом из этого города

Комик Евгений Чебатков подарил Павлу Воле свитер «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

Это произошло в очередном выпуске «Шоу Воли». Ранее Чебатков, родившийся в Усть-Каменогорске, принял участие в Матче звезд КХЛ в качестве помощника Виктора Козлова.

«Уважаемая команда Усть-Каменогорска, у вас теперь есть два новых игрока. Для битья», – пошутил Павел Воля, получив подарок.

«Торпедо» заняло второе место в регулярке открытого чемпионата Казахстана и сыграет в плей-офф.

Скрин из видео «Шоу Воли»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: канал «Шоу Воли» на Рутубе
ахахаха
logoКХЛ
игровая форма
logoТорпедо Усть-Каменогорск
фото
logoSports – Казахстан
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Павел Воля
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