«Эдмонтон» выменял Айзека Ховарда у «Тампы» и подписал с ним контракт новичка. Форвард стал игроком года в NCAA с 52 очками в 37 играх

«Эдмонтон» выменял Айзека Ховарда у «Тампы» на Сэма О’Райлли.

«Ойлерс» подписали с 21-летним форвардом контракт новичка на 3 года. Таким образом, он завершил карьеру в студенческом хоккее.

В минувшем сезоне Ховард был признан игроком года в NCAA , получив приз Хоби Бейкера. Он набрал 52 (26+26) очка в 37 играх за университет Мичигана при полезности «+19». Также стал победителем ЧМ-2025 в составе сборной США – 4 игры и 1 (0+1) балл на турнире.

Американец был выбран «Тампой » под общим 31-м номером на драфте НХЛ-2022. В августе 2026 года он мог стать неограниченно свободным агентом.

В рамках сделки игроком «Лайтнинг» стал 19-летний форвард Сэм О’Райлли, выбранный канадским клубом под общим 32-м номером на драфте-2024.

В прошлом сезоне игрок стал чемпионом юниорской лиги Онтарио в составе «Лондона ». Он набрал 71 (28+43) очко в 62 играх регулярного чемпионата при полезности «+56». В 17 играх в плей-офф добавил еще 24 (7+15) балла при полезности «+24».

В победном для клуба розыгрыше Мемориального кубка Сэм набрал 5 (2+3) очков в 5 играх.