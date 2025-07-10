ЦСКА подписал бывшего форварда «Лады» Моисеева – у него 6 очков в 38 матчах прошлого сезона. Контракт – на год
Данила Моисеев перешел в ЦСКА из «Лады».
26-летний нападающий подписал соглашение на один год с московским клубом.
В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Ладу». В КХЛ также представлял СКА и «Витязь».
Данила Моисеев набрал 6 (2+4) баллов при полезности «минус 7» в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в минувшем сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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