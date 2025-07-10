Марченко о титуле США на ЧМ: «Если бы была Россия – мы бы победили. Могу так говорить – это нельзя опровергнуть»

Кирилл Марченко высказался о чемпионатах мира.

ЧМ-2025 выиграла команда США, которая обыграла сборную Швейцарии (1:0 ОТ) в финале.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ИИХФ.

– Чемпионатов мира лично вам недостает?

– Конечно. Кто выиграл последний чемпионат мира? США? А если бы мы были – мы бы победили.

– Уверены?

– Ну никто же не проверит! Так что могу так говорить, это нельзя опровергнуть, – сказал нападающий «Коламбуса » Кирилл Марченко .