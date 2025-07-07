Кудашов о Рябкине: «Он не отрезанный ломоть, права у «Динамо». Всем интересно, как Иван будет развиваться. Я думаю, что остепенится парень и поймет немножко всю ситуацию»

Алексей Кудашов не считает Ивана Рябкина отрезанным ломтем для «Динамо».

По ходу минувшего сезона 18-летний нападающий покинул клуб и уехал в Северную Америку, где стал чемпионом USHL в составе «Маскигона».

На драфте НХЛ Рябкин был выбран «Каролиной» под общим 62-м номером во 2-м раунде. В ранних прогнозах он назывался претендентом на попадание в топ-5, но затем утратил позиции.

Сообщалось, что это связано в том числе с проблемами игрока с лишним весом и провалом собеседований с клубами во время преддрафтовых тестов.

– Есть ли какая-то вероятность, что Рябкин приедет? Он – отрезанный ломоть?

– Нельзя сейчас говорить о том, что он приедет или нет. Он – не отрезанный ломоть. Права у «Динамо ». Всем очень интересно посмотреть, как он будет развиваться.

Я думаю, что остепенится парень и поймет немножко всю ситуацию, – сказал главный тренер московского клуба.