Житель Ярославля отдал 9 тысяч рублей за несуществующие билеты на матч Кубка Гагарина. 19-летний продавец задержан

Житель Ярославля отдал 9 тысяч рублей за несуществующие билеты на матч.

Полиция Заволжского района выявила и задержала человека, который хотел обмануть ярославцев, пользуясь ажиотажным спросом на билеты на «Арену-2000» в период финала плей-офф Кубка Гагарина.

Как сообщает «МК в Ярославле», молодой человек дал объявление о продаже «лишних» билетов. 38-летний ярославец решил купить билеты, но после того, как деньги были переведены, продавец исчез и перестал выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию.

Следственным отделом ОМВД России по Заволжскому городскому району было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 19-летний житель Нижегородской области, которым даны признательные показания.

Он пояснил, что в интернете предлагал людям приобрести несуществующие билеты», – сообщили в пресс-служба УМВД.

Ранее за подобные действия был задержан житель Ярославля.

Напомним, «Локомотив » в финале плей-офф обыграл «Трактор » и выиграл Кубок Гагарина-2025.