«Питтсбург» продлил контракты с Томазино (1 год, 1,75 млн) и Дьюаром (1 год, 1,1 млн)

Филип Томазино и Коннор Дьюар продлили контракты с «Питтсбургом».

23-летний Филип Томазино подписал соглашение на один год с зарплатой 1,75 миллиона долларов.

26-летний Коннор Дьюар заключил соглашение также на сезон с окладом 1,1 миллиона долларов.

Оба хоккеиста перешли в «Пингвинс» по ходу прошлого сезона из «Нэшвилла» и «Торонто» соответственно.

Томазино сыграл за клуб из Пенсильвании 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 23 (11+12) балла при полезности «минус 10».

Дьюар провел 17 игр за команду и отметился 7 (4+3) баллами при полезности «0».