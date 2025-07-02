«Питтсбург» продлил контракты с Томазино (1 год, 1,75 млн) и Дьюаром (1 год, 1,1 млн)
Филип Томазино и Коннор Дьюар продлили контракты с «Питтсбургом».
23-летний Филип Томазино подписал соглашение на один год с зарплатой 1,75 миллиона долларов.
26-летний Коннор Дьюар заключил соглашение также на сезон с окладом 1,1 миллиона долларов.
Оба хоккеиста перешли в «Пингвинс» по ходу прошлого сезона из «Нэшвилла» и «Торонто» соответственно.
Томазино сыграл за клуб из Пенсильвании 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 23 (11+12) балла при полезности «минус 10».
Дьюар провел 17 игр за команду и отметился 7 (4+3) баллами при полезности «0».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Питтсбурга»
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