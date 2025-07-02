Ванечек стал игроком «Юты», подписав однолетний контракт на 1,5 млн долларов. Вратарь был сменщиком Бобровского во «Флориде» во второй половине прошлого сезона
Витек Ванечек перешел в «Юту» из «Флориды».
29-летний голкипер подписал однолетнее соглашение с клубом из Солт-Лейк-Сити с зарплатой 1,5 миллиона долларов в год.
В прошлом сезоне чешский вратарь выступал за «Сан-Хосе» и «Флориды». Во второй половине сезона он представлял «Пантерс», которые выиграли Кубок Стэнли.
Витек Ванечек сыграл 7 матчей за «Флориду» в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,00 шайбы и отражая 89% бросков. В плей-офф Кубка Стэнли он не сыграл ни разу.
Также голкипер выступал в НХЛ за «Вашингтон» и «Нью-Джерси».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Юты»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости