У Мурашова 9 побед в 9 матчах в АХЛ. Он повторил рекорд Мюррея по продолжительности серии выигрышей для новичков фарма «Питтсбурга»

У Сергея Мурашова 9 побед в 9 матчах в АХЛ.

Вратарь «Уилкс-Бэрри » вышел в старте на матч регулярного чемпионата против «Лихай Вэлли » (5:3).

20-летний россиянин отразил 23 из 26 бросков игроков фарма «Филадельфии».

В 9 играх в лиге у Мурашова 9 побед при 92,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,41.

Он повторил рекорд Мэтта Мюррея (2014/15) по продолжительности победной серии для вратарей-новичков фарма «Питтсбурга ».