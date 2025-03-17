У Мурашова 9 побед в 9 матчах в АХЛ. Он повторил рекорд Мюррея по продолжительности серии выигрышей для новичков фарма «Питтсбурга»
У Сергея Мурашова 9 побед в 9 матчах в АХЛ.
Вратарь «Уилкс-Бэрри» вышел в старте на матч регулярного чемпионата против «Лихай Вэлли» (5:3).
20-летний россиянин отразил 23 из 26 бросков игроков фарма «Филадельфии».
В 9 играх в лиге у Мурашова 9 побед при 92,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,41.
Он повторил рекорд Мэтта Мюррея (2014/15) по продолжительности победной серии для вратарей-новичков фарма «Питтсбурга».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Уилкс-Бэрри»
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