В «Торпедо» перейдет капитан «Рочестера» Джобст. Форвард набрал 163 очка в 295 матчах АХЛ
В «Торпедо» перейдет американский нападающий.
31-летний форвард Мэйсон Джобст и нижегородский клуб договорились о подписании контракта на один год, сообщает «Спорт-Экспресс».
В этом сезоне нападающий был капитаном «Рочестера» – фарм-клуба «Баффало» в АХЛ.
Он набрал 37 (18+19) очков при полезности «минус 1» в 70 матчах регулярного чемпионата АХЛ. В плей-офф хоккеист провел 8 игр и отметился 2 (2+0) баллами при полезности «минус 4».
В НХЛ игрок не выступал.
В АХЛ в общей сложности Джобст набрал 163 (69+94) балла в 295 матчах регулярки.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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