В «Торпедо» перейдет капитан «Рочестера» Джобст. Форвард набрал 163 очка в 295 матчах АХЛ

В «Торпедо» перейдет американский нападающий.

31-летний форвард Мэйсон Джобст и нижегородский клуб договорились о подписании контракта на один год, сообщает «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне нападающий был капитаном «Рочестера » – фарм-клуба «Баффало » в АХЛ .

Он набрал 37 (18+19) очков при полезности «минус 1» в 70 матчах регулярного чемпионата АХЛ. В плей-офф хоккеист провел 8 игр и отметился 2 (2+0) баллами при полезности «минус 4».

В НХЛ игрок не выступал.

В АХЛ в общей сложности Джобст набрал 163 (69+94) балла в 295 матчах регулярки.