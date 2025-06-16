Галимов о Жамнове: «Живая легенда. Я каждый день старался чему‑то научиться, постоянно спрашивал совет»
Ансель Галимов поделился впечатлениями от работы с Алексеем Жамновым.
– Что тебе дали два года работы под руководством Жамнова?
– Жамнов – живая легенда. Я каждый день старался чему‑то научиться, постоянно спрашивал совет.
Для меня тренировки – образ жизни. Я отдохнул полторы‑две недели, которые провел с семьей. А потом уже тело само захотело тренироваться, – сказал Галимов.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не продлит контракт с 34-летним форвардом. В прошлом сезоне Галимов провел 57 матчей и набрал 26 (14+12) очков в регулярном чемпионате при полезности «плюс 18».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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