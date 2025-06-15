Галимов о сезоне: «Можно было бы считать успешным, если бы «Спартак» выиграл Кубок Гагарина. У меня нет ответа, что произошло после 3–1 в серии с «Салаватом»

Ансель Галимов дал оценку прошедшему сезону.

«Спартак» в сезоне‑2024/25 дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где уступил «Салавату Юлаеву» со счетом 3–4 в серии.

«Последние три года моя статистика все лучше и лучше. В какой‑то степени можно считать, что прошлый сезон был для меня успешным. Но можно было бы сказать, что он успешный, если бы мы выиграли Кубок Гагарина.

Мы проиграли «Салавату Юлаеву», была хорошая серия. Нужно было просто это пережить. У меня нет ответа, что произошло после того, как команда вела в серии со счетом 3–1», – сказал нападающий «Спартака».

Ранее сообщалось, что «Спартак» не продлит контракт с 34-летним форвардом. В прошлом сезоне Галимов провел 57 матчей и набрал 26 (14+12) очков в регулярном чемпионате при полезности «плюс 18».