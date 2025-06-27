Пивоваров о Ротенберге на матче «Динамо» с 2Drots: «Разговаривали о футболе, хоккее с точки зрения бизнеса. Роман захотел посетить неординарное событие, мы его пригласили»

Павел Пивоваров рассказал, о чем говорил с Романом Ротенбергом на матче «Динамо».

В четверг футбольное «Динамо» победило медиафутбольный клуб 2Drots в товарищеском матче. «Ротенберг захотел посетить неординарное событие. Мы его пригласили. Разговаривали о футболе, хоккее с точки зрения бизнеса. Мне сказал, что да, («Динамо» с точки зрения бизнеса) ему нравится», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.