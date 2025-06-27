Пивоваров о Ротенберге на матче «Динамо» с 2Drots: «Разговаривали о футболе, хоккее с точки зрения бизнеса. Роман захотел посетить неординарное событие, мы его пригласили»
Павел Пивоваров рассказал, о чем говорил с Романом Ротенбергом на матче «Динамо».
В четверг футбольное «Динамо» победило медиафутбольный клуб 2Drots в товарищеском матче.
«Ротенберг захотел посетить неординарное событие. Мы его пригласили.
Разговаривали о футболе, хоккее с точки зрения бизнеса. Мне сказал, что да, («Динамо» с точки зрения бизнеса) ему нравится», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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