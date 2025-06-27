Джей Вудкрофт войдет в штаб Кенневилла в «Анахайме» (TSN)

Джей Вудкрофт войдет в тренерский штаб Джоэла Кенневилла в «Анахайме» 1 июля.

48-летний специалист не работал в НХЛ после отставки с поста главного тренера «Эдмонтона » в ноябре 2023 года.

Как сообщает TSN, «Дакс» объявят о назначении Джея Вудкрофта после того, как истечет срок действия контракта тренера с «Ойлерс».