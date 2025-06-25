«Авангард» обменяет Коледова в «Адмирал» («Чемпионат»)

«Авангард» обменяет защитника Павла Коледова в «Адмирал».

Как сообщает «Чемпионат », в ближайшее время об этом объявят официально.

Павел Коледов провел 64 матча за «Авангард» в минувшей регулярке и набрал 11 (1+10) очков при полезности «плюс 2».

В его активе также 1 передача в 13 играх плей-офф при полезности «плюс 2».

Действующее соглашение 30-летнего защитника рассчитано до 31 мая 2026 года.

«Авангард» покинут Коледов, Филатьев, Соловьев и Мурылев. Штаб Буше не видит их в основе на следующий сезон