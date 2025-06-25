«Авангард» обменяет Коледова в «Адмирал» («Чемпионат»)
«Авангард» обменяет защитника Павла Коледова в «Адмирал».
Как сообщает «Чемпионат», в ближайшее время об этом объявят официально.
Павел Коледов провел 64 матча за «Авангард» в минувшей регулярке и набрал 11 (1+10) очков при полезности «плюс 2».
В его активе также 1 передача в 13 играх плей-офф при полезности «плюс 2».
Действующее соглашение 30-летнего защитника рассчитано до 31 мая 2026 года.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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