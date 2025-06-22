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Министр спорта Татарстана: «У «Ак Барса» всегда максимальная цель. Есть запрос на обновление команды, надо провести работу над ошибками»

Министр спорта Татарстана заявил, что «Ак Барс» ставит максимальные цели в КХЛ.

В прошлом сезоне казанский клуб дошел до второго раунда Кубка Гагарина, в котором уступил московскому «Динамо» (2-4 в серии).

– Хотелось бы, чтобы «Ак Барс» прошел в плей‑офф чуть дальше, как минимум еще на одну стадию. Но этого не случилось.

В этом году был непредсказуемый плей‑офф, много грандов оказались не там, где должны были быть. Были сильные игры. Считаю, что КХЛ – хороший формат, собирают хорошие телевизионные рейтинги на «Матч ТВ».

«Ак Барсу» надо выдохнуть, провести работу над ошибками. Тренерский штаб сохранен, сейчас они ведут трансферную кампанию. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Есть запрос на то, чтобы команда обновилась. В следующем сезоне в плей‑офф будем ставить самые высокие результаты.

– Самые высокие результаты – выход в финал?

– У «Ак Барса» всегда ставится максимальная цель. Это выход в финальную стадию, конечно, – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Яшкин не будет считаться легионером в КХЛ, скорее всего. Лига одобрила просьбу «Ак Барса», итоговое решение зависит от Минспорта («Бизнес Online»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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