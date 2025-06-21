Самсонов не продлит контракт с «Вегасом» и выйдет на рынок свободных агентов. Вратарь выиграл 16 из 29 матчей в регулярке НХЛ
Илья Самсонов не продлит контракт с «Вегасом».
28-летний российский голкипер выйдет на рынок свободных агентов НХЛ, который откроется 1 июля.
По истекающему однолетнему соглашению вратарь зарабатывал 1,8 миллиона долларов.
В прошедшем сезоне Илья Самсонов провел 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков. В его активе также два шатаута.
В плей-офф Кубка Стэнли голкипер не сыграл ни разу. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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