Самсонов не продлит контракт с «Вегасом» и выйдет на рынок свободных агентов. Вратарь выиграл 16 из 29 матчей в регулярке НХЛ

Илья Самсонов не продлит контракт с «Вегасом».

28-летний российский голкипер выйдет на рынок свободных агентов НХЛ , который откроется 1 июля.

По истекающему однолетнему соглашению вратарь зарабатывал 1,8 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Илья Самсонов провел 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков. В его активе также два шатаута.

В плей-офф Кубка Стэнли голкипер не сыграл ни разу. Его статистику можно изучить здесь .