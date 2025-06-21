Защитник «Эдмонтона» Бушар может получить новый контракт с зарплатой более 10 млн долларов в год
Эван Бушар может зарабатывать более 10 млн долларов по новому контракту.
У 25-летнего защитника «Эдмонтона» завершился договор с окладом 3,9 миллиона долларов в год – хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента.
Как пишет The Fourth Period, ожидается, что канадец будет получать более 10 миллионов долларов в год по новому долгосрочному контракту.
В прошедшем сезоне Эван Бушар набрал 67 (14+53) очков при полезности «плюс 14» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
В плей-офф хоккеист отметился 23 (7+16) баллами при полезности «плюс 6» в 22 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Fourth Period
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