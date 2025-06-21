Защитник «Эдмонтона» Бушар может получить новый контракт с зарплатой более 10 млн долларов в год

Эван Бушар может зарабатывать более 10 млн долларов по новому контракту.

У 25-летнего защитника «Эдмонтона » завершился договор с окладом 3,9 миллиона долларов в год – хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента.

Как пишет The Fourth Period, ожидается, что канадец будет получать более 10 миллионов долларов в год по новому долгосрочному контракту.

В прошедшем сезоне Эван Бушар набрал 67 (14+53) очков при полезности «плюс 14» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

В плей-офф хоккеист отметился 23 (7+16) баллами при полезности «плюс 6» в 22 играх.