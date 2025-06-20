«Торпедо» продлило контракт с лучшим новичком сезона ВХЛ Дагестанским на 2 года
Вратарь Дмитрий Дагестанский продлил контракт с «Торпедо».
Новое соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на 2 года.
Минувший сезон стал для Дмитрия Дагестанского дебютным на взрослом уровне. Он провел 54 матча в регулярке за «Торпедо-Горький», отражая в среднем 91,7% бросков при коэффициенте надежности 2,14.
В 24 играх плей-офф его коэффициент надежности составил 1,78, а процент отраженных бросков – 94,2.
Он был признан лучшим новичком сезона Olimpbet ВХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Торпедо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости