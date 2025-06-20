«Торпедо» продлило контракт с лучшим новичком сезона ВХЛ Дагестанским на 2 года

Вратарь Дмитрий Дагестанский продлил контракт с «Торпедо».

Новое соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на 2 года.

Минувший сезон стал для Дмитрия Дагестанского дебютным на взрослом уровне. Он провел 54 матча в регулярке за «Торпедо-Горький », отражая в среднем 91,7% бросков при коэффициенте надежности 2,14.

В 24 играх плей-офф его коэффициент надежности составил 1,78, а процент отраженных бросков – 94,2.

Он был признан лучшим новичком сезона Olimpbet ВХЛ.