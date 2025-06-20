Сушко о переговорах с Гусевым: «Спокойно подождем до июля. Зачем менять то, что хорошо работает? Никита душой и сердцем в «Динамо»
Гендиректор «Динамо» высказался касательно будущего Никиты Гусева.
31 мая истек срок действия контракта игрока с клубом.
«В переговорах с Никитой Гусевым мы спокойно подождем до июля. Зачем менять то, что хорошо работает?
Он сейчас отдыхает с семьей – когда приедет, тогда и поговорим. Мы с ним постоянно на связи.
Никита душой и сердцем в «Динамо». Думаю, если он продолжит карьеру в КХЛ, то только у нас», – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
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