Сушко о переговорах с Гусевым: «Спокойно подождем до июля. Зачем менять то, что хорошо работает? Никита душой и сердцем в «Динамо»

Гендиректор «Динамо» высказался касательно будущего Никиты Гусева.

31 мая истек срок действия контракта игрока с клубом.

«В переговорах с Никитой Гусевым мы спокойно подождем до июля. Зачем менять то, что хорошо работает?

Он сейчас отдыхает с семьей – когда приедет, тогда и поговорим. Мы с ним постоянно на связи.

Никита душой и сердцем в «Динамо ». Думаю, если он продолжит карьеру в КХЛ , то только у нас», – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.