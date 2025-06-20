Губерниев о латинице в КХЛ: «Если хотим отставать от мира, должны рассказывать, что английский язык умирает. Если собираемся замкнуться в себе – вопрос отпадает»
«Если мы лига международная, двух мнений быть не может. Если мы лига российская, тоже двух мнений быть не может. Надо просто для себя сделать выбор.
Если мы собираемся конкурироваться с НХЛ, вопрос отпадает, как мне кажется. Если собираемся замкнуться в себе, вопрос тоже отпадает.
Великий и могучий русский язык нам в помощь. Я как человек слабо владеющий английским языком, всячески приветствую, чтобы его знали.
Это не только язык международного общения, но и язык технологий. Если мы хотим отставать от всего мира, значит мы должны всем рассказывать, что английский язык умирает.
А если мы хотим конкурировать и вырываться вперед, про английский нельзя забывать.
Мой девиз: Let me speak from my brain, you understand me, people? (позвольте мне говорить, что я думаю, понимаете? – Спортс’‘)» – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.