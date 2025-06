Губерниев о латинице в КХЛ: «Если хотим отставать от мира, должны рассказывать, что английский язык умирает. Если собираемся замкнуться в себе – вопрос отпадает»

Дмитрий Губерниев оценил возможное использование кириллицы в КХЛ.

«Если мы лига международная, двух мнений быть не может. Если мы лига российская, тоже двух мнений быть не может. Надо просто для себя сделать выбор.

Если мы собираемся конкурироваться с НХЛ , вопрос отпадает, как мне кажется. Если собираемся замкнуться в себе, вопрос тоже отпадает.

Великий и могучий русский язык нам в помощь. Я как человек слабо владеющий английским языком, всячески приветствую, чтобы его знали.

Это не только язык международного общения, но и язык технологий. Если мы хотим отставать от всего мира, значит мы должны всем рассказывать, что английский язык умирает.

А если мы хотим конкурировать и вырываться вперед, про английский нельзя забывать.

Мой девиз: Let me speak from my brain, you understand me, people? (позвольте мне говорить, что я думаю, понимаете? – Спортс’‘)» – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .