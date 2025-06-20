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Оклад Тэйвса в «Виннипеге» – 2 млн долларов за сезон. Он может получить еще 5 млн в качестве бонусов

Оклад Джонатана Тэйвса в «Виннипеге» составит 2 млн долларов.

Ранее «Джетс» сообщили о переходе 37-летнего нападающего. Клуб договорился об однолетнем контракте с хоккеистом, официально соглашение смогут подписать 1 июля.

Таким образом, Джонатан Тэйвс возвращается в хоккей после двух пропущенных сезонов. Форвард не играет с сезона-2022/23.

По данным инсайдеров Эллиотта Фридмана и Кена Вибе, соглашение Тэйвса предусматривает базовый оклад в размере 2 млн долларов, а также бонусы, зависящие от числа сыгранных им матчей и результатов команды. Всего он может получить до 5 млн долларов в качестве бонусов.

Игрок может получить следующие бонусы:

– 550 тысяч долларов за 20 матчей в регулярке;

– 550 тысяч долларов за 30 матчей в регулярке;

– 550 тысяч долларов за 40 матчей в регулярке;

– 550 тысяч долларов за 50 матчей в регулярке;

– 550 тысяч долларов за 60 матчей в регулярке;

– 500 тысяч долларов за выход «Джетс» в плей-офф + 50 матчей Тэйвса; 

– 250 тысяч долларов при победе «Джетс» в 1-м раунде + участии Тэйвса в 50% игр;

– 250 тысяч долларов при победе «Джетс» во 2-м раунде + участии Тэйвса в 50% игр 2-го раунда;

– 250 тысяч долларов при победе «Джетс» в 3-м раунде + участии Тэйвса в 50% игр 3-го раунда;

– 1 млн долларов при победе «Джетс» в Кубке Стэнли  + участии Тэйвса в 50% игр финальной серии.

Джонатан Тэйвс провел 1067 матчей в НХЛ и набрал 883 (372+511) очка. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Эллиотта Фридмана
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