Генменеджер «Миннесоты» о Юрове: «Он многого добился в КХЛ – пришло время проявить себя в НХЛ. Очень рады его приезду»
Генеральный менеджер «Миннесоты» оценил приезд Данилы Юрова в клуб.
Российский форвард был выбран «Уайлд» под 24-м общим номером на драфте НХЛ-2022. В мае 21-летний хоккеист подписал с клубом контракт новичка на 3 года.
В минувшем сезоне Юров набрал 25 (13+12) очков в 46 матчах Фонбет чемпионата КХЛ, а также забил один гол в 5 играх Кубка Гагарина.
В сезоне-2023/24 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга».
«Нравится его сочетание габаритов и мастерства, он многого добился в КХЛ. Пришло время приехать и проявить себя здесь.
Мы очень рады его приходу», – сказал генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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