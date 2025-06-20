Генменеджер «Миннесоты» о Юрове: «Он многого добился в КХЛ – пришло время проявить себя в НХЛ. Очень рады его приезду»

Генеральный менеджер «Миннесоты» оценил приезд Данилы Юрова в клуб.

Российский форвард был выбран «Уайлд» под 24-м общим номером на драфте НХЛ-2022. В мае 21-летний хоккеист подписал с клубом контракт новичка на 3 года.

В минувшем сезоне Юров набрал 25 (13+12) очков в 46 матчах Фонбет чемпионата КХЛ, а также забил один гол в 5 играх Кубка Гагарина.

В сезоне-2023/24 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга ».

«Нравится его сочетание габаритов и мастерства, он многого добился в КХЛ. Пришло время приехать и проявить себя здесь.

Мы очень рады его приходу», – сказал генеральный менеджер «Миннесоты » Билл Герин .

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