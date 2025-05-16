«Миннесота» подписала контракт новичка с Юровым на 3 года
«Миннесота» подписала контракт новичка с нападающим Данилой Юровым.
Срок соглашения рассчитан на 3 года.
Ранее Данила Юров расторг контракт с «Металлургом» по собственной инициативе. В сезоне-2024/25 на счету форварда 25 (13+12) очков в 46 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, а также один гол в 5 играх Кубка Гагарина.
В сезоне-2023/24 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга».
Юров был выбран «Миннесотой» под 24-м номером драфта НХЛ-2022.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Миннесоты»
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