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«Миннесота» подписала контракт новичка с Юровым на 3 года

«Миннесота» подписала контракт новичка с нападающим Данилой Юровым.

Срок соглашения рассчитан на 3 года. 

Ранее Данила Юров расторг контракт с «Металлургом» по собственной инициативе. В сезоне-2024/25 на счету форварда 25 (13+12) очков в 46 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, а также один гол в 5 играх Кубка Гагарина.

В сезоне-2023/24 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга».

Юров был выбран «Миннесотой» под 24-м номером драфта НХЛ-2022.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Миннесоты»
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