Данила Юров: «Я равняюсь на Маккиннона и Макдэвида. Также хочу выделить Драйзайтля, он отлично отрабатывает в обороне»
Данила Юров рассказал, на кого из хоккеистов НХЛ равняется.
– Я равняюсь на Нэтана Маккиннона и Коннора Макдэвида. А также я хочу выделить Леона Драйзайтля, он отлично отрабатывает в обороне.
– Что бы вы хотели сказать молодым хоккеистам, которые мечтают однажды попасть в НХЛ?
– Я хочу посоветовать молодым хоккеистам, которые мечтают попасть в НХЛ, работать каждый день и наслаждаться каждым днем хоккея, тренировками, играми и атмосферой раздевалки, – сказал форвард «Миннесоты» Данила Юров, выступавший за «Металлург» в сезоне-2024/25.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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