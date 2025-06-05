Данила Юров: «Я равняюсь на Маккиннона и Макдэвида. Также хочу выделить Драйзайтля, он отлично отрабатывает в обороне»

Данила Юров рассказал, на кого из хоккеистов НХЛ равняется.

– Я равняюсь на Нэтана Маккиннона и Коннора Макдэвида . А также я хочу выделить Леона Драйзайтля , он отлично отрабатывает в обороне.

– Что бы вы хотели сказать молодым хоккеистам, которые мечтают однажды попасть в НХЛ?

– Я хочу посоветовать молодым хоккеистам, которые мечтают попасть в НХЛ , работать каждый день и наслаждаться каждым днем хоккея, тренировками, играми и атмосферой раздевалки, – сказал форвард «Миннесоты» Данила Юров , выступавший за «Металлург» в сезоне-2024/25.