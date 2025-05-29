«Каролина» при Бринд′Аморе проиграла 12 из 13 матчей в финалах Востока

Род Бринд′Амор проиграл 12 из 13 матчей в финалах Востока.

«Каролина » вылетела из Кубка Стэнли в финале Восточной конференции после поражения от «Пантерс» со счетом 3:5 в пятом матче (1-4 в серии).

«Харрикейнс» под руководством тренера Рода Бринд′Амора проиграла 12 из 13 матчей в финалах Восточной конференции.

В 2019 году команда уступила «Бостону» (0-4 в серии) на этой стадии, в 2023 году – «Флориде» (0-4), в 2025 году – вновь «Флориде» (1-4).

В 2024 году «Каролина» и тренер продлили контракт на пять лет.