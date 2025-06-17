Шнайдер считает, что Скиннер должен сыграть в 6-м матче с «Флоридой»: «Он может играть хорошо, когда этого не ожидают. Стюарт приобрел опыт важных игр»

Кори Шнайдер заявил, что Стюарт Скиннер должен сыграть против «Флориды».

«Эдмонтон» уступает 2-3 в финальной серии Кубка Стэнли перед матчем на льду «Пантерс». Ранее главный тренер канадского клуба Крис Кноблаух заявил, что еще не определился с вратарем, который сыграет в этом матче.

«Если ты тренер и ваш сезон стоит на кону, то нужно выбрать вратаря, которому больше всего доверяешь.

На мой взгляд, сыграть должен Стюарт Скиннер . Он был основным вратарем весь сезон. В прошлом финале он довел команду до седьмого матча.

Все остальное перевешивают его потенциал и опыт важных матчей, который он приобрел за несколько прошлых сезонов.

Как тренер ты говоришь: «Я если поставлю в ворота запасного голкипера и проиграю матч, то мне достанется по полной». Конечно, в идеале нужно тренировать без страха и принять лучшее решение.

Если бы Кэлвин Пикар хорошо сыграл в прошлом матче, я бы чувствовал себя комфортно. Но судя по тому, как выглядела команда и как выглядел вратарь, все, кажется, пошло не так, как они думали.

Скиннер показал, что может играть действительно хорошо, когда люди этого не ожидают или когда списали его со счетов», – сказал бывший вратарь «Нью-Джерси» Кори Шнайдер .