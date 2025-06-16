«Монреаль» и 20-летний Рорер подписали контракт новичка. Форвард стал чемпионом Швейцарии с «Цюрихом» и набрал 4+2 в 8 играх за Австрию на ЧМ

«Монреаль» подписал контракт новичка с 20-летним форвардом Винценцом Рорером.

Соглашение с австрийским нападающим рассчитано на 3 года.

Игрок был задрафтован «Канадиенс» в 2022 году под общим 75-м номером в 3-м раунде.

В минувшем сезоне он стал чемпионом Швейцарии и победителем Лиги чемпионов в составе «Цюриха ».

Рорер провел 52 матча в регулярном чемпионате швейцарской лиги и набрал 25 (15+10) очков. В 16 играх плей-офф добавил 7 (1+6) баллов.

Также Винценц выступил за сборную Австрии на ЧМ по хоккею и помог команде впервые за 31 год выйти в плей-офф. На его счету 6 (4+2) баллов в 8 играх на турнире.