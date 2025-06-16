Сурин о телеграм-канале: «Когда было 2-3 тысячи подписчиков, легко справлялся. Сейчас уже нужен помощник»
Егор Сурин рассказал о росте популярности своего телеграм-канала.
Аудитория телеграм-канала «В гостях у Суры» насчитывает более 17 тысяч подписчиков.
«Моя душа и сердце помогает вести свой телеграм-канал. Импровизация позволяет делать это легко. Я уже думал, кого бы попросить в будущем помогать с каналом. Наверное, сестра – главный претендент на помощь.
Когда было 2-3 тысячи подписчиков, я легко справлялся, да и в течение сезона вел активно, делился чем-то. Но, думаю, когда канал развивается, уже нужен помощник.
Летом я и сам справлюсь. Постараюсь радовать контентом. Это больше для души, все-таки основная моя деятельность – хоккей! В сезоне, когда я с головой погружусь в хоккей, мне нужен помощник», – сказал нападающий «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
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