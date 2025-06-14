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Ротенберг об отставке из СКА: «Не очень приятно, хотели довести работу до результата. Но есть руководство – партия сказала «надо», комсомол ответил «есть»

Роман Ротенберг назвал «неприятной» отставку из СКА.

44-летний специалист покинул пост главного тренера по решению нового совета директоров клуба.

– Стало ли для вас неожиданностью, что СКА отправил вас в отставку с поста главного тренера?

– Если вас завтра уволят, как вы будете к этому относиться? Наверное, это не очень приятно. Согласитесь, по‑человечески такая реакция. Мы все – люди. Но мы всегда должны воспринимать эти вещи как есть.

Я просто больше переживаю за тех ребят и за тех малышей, с которыми мы только начинали ту работу, которую хотели довести до определенного результата. Но есть руководство.

Знаете, партия сказала «надо» – комсомол ответил «есть». Тут иначе не скажешь, – сказал Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Обязательно буду работать тренером – читаю много книг, изучаю тактики. Хоккей как матрица – чем глубже погружаемся, тем больше новых алгоритмов находим»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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