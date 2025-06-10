Перри продлил до 5 матчей серию с очками в плей-офф. Форвард «Эдмонтона» забил «Флориде» – у него 13 баллов в 19 играх

Кори Перри набрал очки в пятом матче подряд в Кубке Стэнли.

«Эдмонтон » уступил «Флориде» (1:6, 1-2) в третьей игре финальной серии Кубка Стэнли.

40-летний нападающий «Ойлерс» Кори Перри забил гол при игре в большинстве во втором периоде, продлив серию с набранными очками до пяти матчей.

В четвертом матче канадец набрал «минус 1» за полезность и нанес пять бросков по воротам.

Перри набрал 13 (9+4) очков в 19 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.