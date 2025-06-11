Гусев продлит контракт с «Динамо» на 2 года («СЭ»)
Никита Гусев продлит контракт с московским «Динамо» на два года.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В прошедшем сезоне 32-летний Никита Гусев стал лучшим бомбардиром «Динамо» в регулярном чемпионате, набрав 69 (29+40) очков в 68 играх.
Нападающий также отметился 11 (5+6) баллами в 17 матчах плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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