Гусев продлит контракт с «Динамо» на 2 года («СЭ»)

Никита Гусев продлит контракт с московским «Динамо» на два года.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ». В прошедшем сезоне 32-летний Никита Гусев стал лучшим бомбардиром «Динамо » в регулярном чемпионате, набрав 69 (29+40) очков в 68 играх. Нападающий также отметился 11 (5+6) баллами в 17 матчах плей-офф.