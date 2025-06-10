Маршанд – самый возрастной игрок с голами в трех первых матчах финала Кубка Стэнли. 37-летний форвард «Флориды» набрал 18 очков в 20 играх плей-офф

Брэд Маршанд забил в третьем матче подряд в финале Кубка Стэнли.

«Флорида » обыграла «Эдмонтон » (6:1, 2-1) в третьей игре финальной серии Кубка Стэнли.

37-летний нападающий «Пантерс» Брэд Маршанд забил гол на первой минуте первого периода. В его активе четыре гола в трех играх финальной серии.

Маршанд стал самым возрастным хоккеистом с голами в трех первых матчах финала Кубка Стэнли. Он улучшил результат, который прежде установил Фрэнк Маховлич в 1973 году.

Брэд набрал 18 (8+10) очков при полезности «плюс 15» в 20 играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Канадец перешел во «Флориду» по ходу сезона из «Бостона».