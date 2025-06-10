В МХЛ теперь гол будет засчитан, если шайба направлена в ворота любой частью тела кроме руки и ноги. Пас рукой будет разрешен в нейтральной зоне

МХЛ внесла несколько тестовых изменений в правила игры.

Следующие изменения будут действовать в МХЛ с сезона-2025/26:

– Игра не будет остановлена за пас рукой, совершенный хоккеистами не только в зоне защиты, но и нейтральной зоне. Зона, в которой находится шайба, определяется ее местоположением при контакте с игроком, совершающим или получающим пас рукой.

– Взятие ворот будет засчитано, если хоккеист направляет шайбу в ворота любой частью тела кроме руки и ноги (конька).

– Запрет возврата шайбы на свою половину в овертаймах регулярного чемпионата, продолжит свое действие.

Тестируемые в МХЛ правила впоследствии могут быть внедрены в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В КХЛ теперь нельзя сделать смену, если вратарь остановил шайбу от своего партнера. Хоккеист получит 10 минут штрафа за бросок шайбы в сторону ворот соперника после остановки игры