  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • В МХЛ теперь гол будет засчитан, если шайба направлена в ворота любой частью тела кроме руки и ноги. Пас рукой будет разрешен в нейтральной зоне
5

В МХЛ теперь гол будет засчитан, если шайба направлена в ворота любой частью тела кроме руки и ноги. Пас рукой будет разрешен в нейтральной зоне

МХЛ внесла несколько тестовых изменений в правила игры.

Следующие изменения будут действовать в МХЛ с сезона-2025/26:

– Игра не будет остановлена за пас рукой, совершенный хоккеистами не только в зоне защиты, но и нейтральной зоне. Зона, в которой находится шайба, определяется ее местоположением при контакте с игроком, совершающим или получающим пас рукой.

– Взятие ворот будет засчитано, если хоккеист направляет шайбу в ворота любой частью тела кроме руки и ноги (конька). 

– Запрет возврата шайбы на свою половину в овертаймах регулярного чемпионата, продолжит свое действие. 

Тестируемые в МХЛ правила впоследствии могут быть внедрены в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

В КХЛ теперь нельзя сделать смену, если вратарь остановил шайбу от своего партнера. Хоккеист получит 10 минут штрафа за бросок шайбы в сторону ворот соперника после остановки игры

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт МХЛ
logoМХЛ
правила
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Президент «Спартака» Усачев подал заявление на журналиста Шевченко в полицию за клевету
11вчера, 10:44
Рябкин – 22-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от The Hockey News, Прохоров – 49-й, Лиъматов – 51-й, Медведев – 58-й, Андреянов – 60-й, Жаровский – 81-й, Фролов – 92-й
49 июня, 20:21
Игорь Никитин: «Ребята из НХЛ говорят, что на Кубке мира не были бы мальчиками для битья. У нас классный чемпионат КХЛ, МХЛ, комплексовать не нужно, надо готовиться к возвращению»
159 июня, 15:24
Главные новости
ЦСКА выменял Бучельникова у «Витязя» на денежную компенсацию
3 минуты назад
СКА подпишет контракт с Локтионовым на 2 года («СЭ»)
314 минут назад
Агент Радулова об уходе Никитина из «Локомотива»: «Как это может сказаться? Александр – один из лучших, где бы ни играл. Мастерства у него не убавится»
136 минут назад
Гусев продлит контракт с «Динамо» на 2 года («СЭ»)
247 минут назад
«Авангард» подписал контракт с Пономаревым на 3 года
7сегодня, 14:46
«Витязь» обменяет Бучельникова в ЦСКА на денежную компенсацию («Чемпионат»)
8сегодня, 14:39
Фетисов о матче КХЛ и НХЛ: «Путин отдал тонкий пас Трампу в плане налаживания отношений. Наш президент очень грамотно и своевременно раскрыл эту тему»
12сегодня, 14:30
Бабаев об интересе к Кузнецову: «Есть несколько клубов с Запада и Востока, пока все в формате переговоров. Если появится вариант с НХЛ, будем рассматривать»
4сегодня, 14:20
Михайлов о включении Суперсерии-1972 в учебник 11-го класса: «Тогда были хорошие взаимоотношения, бескомпромиссная, честная игра. Эта встреча достойна такой памяти»
7сегодня, 13:41
Щитов о ВХЛ: «Даже приход Ротенберга не повысит интерес. Им тяжело конкурировать с КХЛ. Там зрелищность совсем не та, другое мастерство»
1сегодня, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о том, что «Локомотив» может возглавить иностранец: «У клуба есть опыт работы с зарубежными тренерами, но не помню, чтобы они выигрывали что-то значимое»
8сегодня, 14:02
Агент Коршкова о том, где форвард продолжит карьеру: «Секрет. Могу только сказать, что с «Ак Барсом» расторгли контракт по соглашению сторон»
1сегодня, 13:50
Тренер вратарей «Краснодара» о советах Василевского Агкацеву: «Ключевой стала фраза: «Пропущенную шайбу уже не поймаешь. Можешь поймать только следующую». Стас понял, как улучшить игру»
5сегодня, 12:37
Плющев о Никитине: «В Ярославле он был значимым человеком, а сумеет ли сделать что-то в ЦСКА, говорить рано. В «Локомотиве» остался не очень хороший осадок, думаю»
3сегодня, 11:01
«Салават» выменял Максима Кузнецова у «Рязани» на денежную компенсацию
11сегодня, 10:35
Никита Сошников: «Сибирь» не аутсайдер. Вы видели же, какие ребята туда едут с российским паспортом? Многие понимают, что это хороший город, классные болельщики»
сегодня, 09:57
Владислав Третьяк: «Бобровский живет воротами! Это отличает его от других вратарей. Он 2 года подряд держит марку одного из лучших голкиперов НХЛ»
2сегодня, 09:24
Сергачев о сезоне: «Итоги для «Юты» неудовлетворительные. Для меня, наверное, тоже, мог лучше сыграть. Задача была попасть в плей-офф, мы ее не выполнили»
1сегодня, 08:58
«Сибирь» подписала контракт с Неколенко на год
4сегодня, 08:44
Форвард минского «Динамо» Бориков: «Сезон был прорывным и для белорусского хоккея, и для меня лично. Прошли 1-й раунд плей-офф, со сборной хорошо выступили»
сегодня, 06:58