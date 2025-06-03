Крикунов о Ротенберге: «Без него СКА не стал бы таким, не выиграл бы Кубки Гагарина, не собирал бы 23-тысячные арены. Жаль, что один неудачный сезон все перечеркнул»
Владимир Крикунов выделил плюсы в работе Романа Ротенберга в СКА.
Петербургский клуб расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.
В прошедшем сезоне СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Динамо» (2-4 в серии).
«Мне жалко, что такой специалист покинул СКА. Роман Ротенберг – это не просто тренер, а менеджер с невероятной энергией, способный менять мир вокруг себя.
Думаю, он найдет себе применение в хоккее. Без него СКА никогда бы не стал таким клубом, не выиграл бы Кубки Гагарина, не собирал бы 23-тысячные арены.
Посмотрим, чего добьется новое руководство.
Жаль, что один неудачный сезон все перечеркнул. Но хозяин – барин, в данном случае это «Газпром». Им и решать», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Что теперь будет с Ротенбергом?35326 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Что теперь будет с Ротенбергом?35326 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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