«Торпедо» подписало защитника Бойкова из «Авангарда». Контракт – на один год
Сергей Бойков перешел в «Торпедо».
29-летний защитник подписал договор на один год с нижегородским клубом.
Два предыдущих сезона Сергей Бойков провел в «Авангарде».
В прошедшем сезоне хоккеист из-за травмы провел лишь 18 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность. В плей-офф он не сыграл ни одного матча.
В общей сложности на данный момент Бойков провел 208 матчей в чемпионатах КХЛ и отметился 28 (9+19) очками.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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