«Торпедо» подписало защитника Бойкова из «Авангарда». Контракт – на один год

Сергей Бойков перешел в «Торпедо».

29-летний защитник подписал договор на один год с нижегородским клубом.

Два предыдущих сезона Сергей Бойков провел в «Авангарде ».

В прошедшем сезоне хоккеист из-за травмы провел лишь 18 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность. В плей-офф он не сыграл ни одного матча.

В общей сложности на данный момент Бойков провел 208 матчей в чемпионатах КХЛ и отметился 28 (9+19) очками.