Нюджент-Хопкинс пропустил тренировку «Эдмонтона» в воскресенье. Его участие в 3-м матче финала Кубка Стэнли под вопросом

Райан Нюджент-Хопкинс пропустил тренировку «Эдмонтона» в воскресенье.

Форвард «Ойлерс» не участвовал в занятии команды. Причина не раскрывается.

Главный тренер канадского клуба Крис Кноблаух сказал, что рассчитывает на участие 32-летнего игрока в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (1-1), но решение будет приниматься в день игры.

В текущем розыгрыше плей-офф НХЛ канадец набрал 18 (5+13) очков в 18 играх при полезности «+6» и среднем времени на льду 19:44.

На воскресной тренировке в первом звене команды с Коннором Макдэвидом и Кори Перри его заменил Джефф Скиннер . На счету 33-летнего нападающего 2 (1+1) балла в 2 играх в текущем плей-офф – первом для него за карьеру в лиге.