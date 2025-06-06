«Динамо» может подписать канадского форварда Броссо, выступавшего за «Куньлунь» и «Амур» (Артур Хайруллин)

Девин Броссо может перейти в московское «Динамо».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В минувшем сезоне 29-летний канадец провел 33 матча за «Амур » в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 22 (13+9) очка при полезности «минус 18».

Ранее он отыграл два сезона за «Куньлунь ». В 160 играх в лиге на его счету 76 (50+26) очков при общей полезности «минус 50».