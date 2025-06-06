Бобровский после 3:4 от «Эдмонтона»: «Это хороший вызов для нас. Мы оставим это позади и приготовимся к следующей игре, она будет важной»
Сергей Бобровский высказался о поражении от «Эдмонтона» в игре плей-офф.
Голкипер «Пантерс» отразил 42 из 46 бросков «Ойлерс» в первом матче финала Кубка Стэнли (3:4 ОТ).
«У них хорошее нападение, так что мы знали, что у них хорошая команда. Это хороший вызов для нас.
Это была плотная игра. Я думаю, мы отлично справились в обороне. Мы отлично сыграли в меньшинстве в первом и втором периодах. Я думаю, было много хороших вещей.
Мы просто оставим это позади и приготовимся к следующей игре. Следующая игра будет важной», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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