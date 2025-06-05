Бобровский отразил 42 из 46 бросков «Эдмонтона» в первом матче финала Кубка Стэнли
Сергей Бобровский отразил 42 броска в первом матче финала Кубка Стэнли.
«Флорида» уступила «Эдмонтону» (3:4 ОТ) в первой игре финальной серии Кубка Стэнли.
Голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы в матче, парировав 42 из 46 бросков соперника.
В первом периоде россиянин отбил 13 бросков, во втором – 7, в третьем – 13, в овертайме – 9. «Флорида» нанесла 32 броска за матч.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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