Бобровский отразил 42 из 46 бросков «Эдмонтона» в первом матче финала Кубка Стэнли

Сергей Бобровский отразил 42 броска в первом матче финала Кубка Стэнли.

«Флорида» уступила «Эдмонтону » (3:4 ОТ) в первой игре финальной серии Кубка Стэнли.

Голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы в матче, парировав 42 из 46 бросков соперника.

В первом периоде россиянин отбил 13 бросков, во втором – 7, в третьем – 13, в овертайме – 9. «Флорида » нанесла 32 броска за матч.