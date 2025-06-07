Перри – 5-й игрок в истории НХЛ, забивший в финале Кубка Стэнли в возрасте 40+ лет. До него отличились Бурк, Ларионов, Рекки и Хара
Кори Перри – 5-й игрок в истории НХЛ, забивший в финале Кубка Стэнли в 40+ лет.
Форвард «Эдмонтона» отличился за 18 секунд до окончания третьего периода второго матча финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (4:5 2ОТ, 1-1).
Это был 8-й гол канадца в текущем розыгрыше плей-офф. Ему исполнилось 40 лет 16 мая.
До Перри в возрасте 40 лет или старше в финальных сериях отличались 4 игрока.
Это защитники Рэй Бурк (2001, «Колорадо», 1 гол, 40 лет) и Здено Хара (2019, «Бостон», 1 гол, 42 года), форварды Игорь Ларионов (2002, «Детройт», 3 гола, 41 год) и Марк Рекки (2011, «Бостон», 3 гола, 43 года).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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