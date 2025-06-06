Ларионов о Ротенберге: «Не вижу смысла общаться с ним о штабе, у каждого тренера свое видение. Мы играли против СКА, знаю игроков»

Игорь Ларионов заявил, что не планирует общаться с Романом Ротенбергом о СКА.

– Планируете пообщаться с предшественником?

– Не думаю, что это будет корректно. У каждого тренера свое видение. Я уже пообщался с тренерами, которые есть в команде. Мы играли со СКА, знаю игроков.

На данный момент не вижу смысла общаться с тренерским штабом, потому что здесь немножко другие идеи, другие мысли. Наверное, этого не будет.

– Нужно ли усиливать позицию защитника и вратаря?

– Надежный вратарь и правильные защитники дают возможность рассчитывать на успех. Поэтому мы посмотрим. По каждому игроку я получил полностью характеристики, которые я в принципе знал. Мне важно посмотреть с другой стороны, какие еще мнения есть у тех людей, кто работает в команде.

Поэтому, естественно, будем смотреть. Молодые ребята должны быть рядом с опытными игроками, которые могут помочь в развитии, в том числе становлении, которое необходимо.

Здесь очень важны правильные люди рядом, ветераны, которые готовы быть примерами не только на льду, но и в жизни. Поэтому это важный вопрос, который мы будем рассматривать в ближайшие дни.

Я бы сказал то же самое про вратарей. Хотя мальчишки, которые есть в составе на сегодняшний день, очень интересные. Мы не будем давать возможности развиваться до 26 лет. Они должны играть сегодня, играть стабильно, правильно. Мы им поможем в этом плане.

Поэтому все эти моменты, я думаю, что мы в ближайшие недели проговорим. И будем постепенно вас информировать о тех людях, которые будут в команде, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов, ранее работавший в «Торпедо ».