Игорь Ларионов: «Дружу с Семаком и Тимощуком, в «Зените» они делают феноменальную работу. Схожу на матч с удовольствием, хочу увидеть скоростной футбол»

Игорь Ларионов рассказал о дружбе с Сергеем Семаком и Анатолием Тимощуком.

– Будет ли время пристальнее следить за «Зенитом»? Пообщаетесь с главным тренером Сергеем Семаком?

– Дружу с Семаком и Тимощуком . Это ребята, которые делают феноменальную работу в «Зените». С удовольствием схожу, когда будет возможность. Хочу увидеть скоростной футбол, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.