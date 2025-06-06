Игорь Ларионов: «Дружу с Семаком и Тимощуком, в «Зените» они делают феноменальную работу. Схожу на матч с удовольствием, хочу увидеть скоростной футбол»
Игорь Ларионов рассказал о дружбе с Сергеем Семаком и Анатолием Тимощуком.
– Будет ли время пристальнее следить за «Зенитом»? Пообщаетесь с главным тренером Сергеем Семаком?
– Дружу с Семаком и Тимощуком. Это ребята, которые делают феноменальную работу в «Зените». С удовольствием схожу, когда будет возможность. Хочу увидеть скоростной футбол, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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