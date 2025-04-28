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Кожевников об «Авангарде»: «Омску мешает второсортный менталитет. Речь Буше – провал в стиле Моуринью, в раздевалке должен звучать русский язык. Нужно ценить не гастролеров, а свою историю»

Александр Кожевников раскритиковал «Авангард» за преклонение перед Ги Буше.

– Отдам должное «Авангарду». Окулов, Якупов и Ко после невзрачных сезонов удивили спортивной злостью и перезагрузкой. Омск очень прилично покусал Ярославль, не ожидал! Другое дело, что «Авангарду» продолжает мешать второсортный менталитет.

– О чем речь, Александр Викторович?

– Многие поверхностные люди были в восторге от той речи, которую после поражения «толкнул» в раздевалке главный тренер «Авангарда» Буше. Но лично для меня это было что-то провальное в стиле Моуринью, который несколько лет назад грохнулся на лед перед домашним матчем «Авангарда».

– В чем провал?

– Я воспитан на великих победах нашего хоккея, все они одерживались в российском стиле и на русском языке. Это наши традиции – и, надеюсь, они будут продолжены. Но если ты этого хочешь, то в любой раздевалке нашего хоккея должен звучать русский язык. Не знаешь его – бери переводчика!

Да, Буше говорил не для галочки, с эмоциями. Но если в раздевалке не звучит русская речь, то твой клуб для нашего хоккея по умолчанию является второсортным. Тот, кто этого не понимает, никогда не выиграет для России золото!

Кстати, именно из-за этого преклонения перед иностранцами «Авангард» всю его историю бросает то вверх, то вниз. Омску нужно научиться ценить не гастролеров, а своих людей и свою историю. 

– Омск не ценит?

– Только тех, у кого фамилия Хартли или ему подобная. Символично, что пока Буше пускал слезу в ярославской раздевалке, за стеной отмечал выход в полуфинал легенда Омска, а ныне тренер «Локомотива» Антон Курьянов. Причем очень сдержанно – с большим уважением к родному клубу. И таких имен, не востребованных, а часто и забытых, в Омске много, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

«Все думали, что мы ##### мертвы. Я впечатлен вами!» Могучая речь Ги Буше после драмы с «Локо»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoБоб Хартли
logoНаиль Якупов
logoАвангард
logoКХЛ
logoАлександр Кожевников
logoАнтон Курьянов
logoЛокомотив
logoКубок Гагарина
logoГи Буше
logoКонстантин Окулов
logoЖозе Моуринью
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