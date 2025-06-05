Стась продлил контракт с минским «Динамо» на год

Андрей Стась продлил контракт с минским «Динамо».

Срок нового соглашения рассчитан до конца сезона-2025/26.

В минувшем регулярном чемпионате Андрей Стась провел 54 матча и набрал 13 (5+8) очков. В плей-офф в активе нападающего 11 матчей и 1 шайба.