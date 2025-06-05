«Металлург» заплатит Короткову 50 млн рублей за 2 года («СЭ»)

Никита Коротков заработает 50 млн рублей в «Металлурге» за два года.

Ранее 28-летний нападающий подписал контракт с магнитогорцами на два сезона.

По информации «Спорт-Экспресса», Коротков получит по 25 миллионов рублей за каждый год соглашения.

Всю карьеру на уровне КХЛ форвард провел в составе «Сибири». На его счету 266 матчей и 67 (29+38) очков в лиге с учетом плей-офф.

В прошлом регулярном чемпионате Коротков набрал 17 (7+10) очков за 64 игры. В его активе также семь матчей в Кубке Гагарина.

Коротков перешел в «Металлург». Контракт – на 2 года