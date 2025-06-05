20 хоккеистов «Эдмонтона» забили минимум один гол в этом Кубке Стэнли – шайб нет только у трех защитников. Драйзайтль отметил вклад глубины состава после матча с «Флоридой»

20 хоккеистов «Эдмонтона» забили хотя бы один гол в плей-офф НХЛ.

«Ойлерс» обыграли «Флориду» (4:3 ОТ, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.

В третьем периоде игры шайбу забросил защитник Маттиас Экхольм , который стал двадцатым хоккеистом команды в текущем плей-офф, который забил как минимум один гол.

«Эдмонтон » по этому показателю повторил клубное достижение, установленное в 1984 году.

В этом Кубке Стэнли в составе «Ойлерс» ни разу еще не забили только три хоккеиста – защитники Джош Браун (1 матч в плей-офф), Трой Стечер (6) и Тай Эмберсон (9).

«За последние пару месяцев глубина состава позволила нам выиграть огромное количество матчей», – сказал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

«Эдмонтон» победил, несмотря на спорное решение судей. Еще и отыгрались с 1:3!